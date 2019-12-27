После Boxing Day Ливерпуль в таблице 13 очков преимущества над вторым Лестером.

Лестер принимал на своем поле Ливерпуль в рамках 19-го тура АПЛ. Встреча прошла в Лестере на стадионе Кинг Пауэр и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

В первом тайме счет открыл форвард красных Роберто Фирмино, которому ассистировал Трент Александер-Арнольд.

После перерыва, на 71-й минуте, игрок Лестера сыграл в штрафной рукой и арбитр назначил пенальти, который реализовал Джеймс Милнер. Третий мяч в сетку ворот лис снова записал в свой актив Фирмино после паса от Трента.

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Точку в матче поставил уже сам Александр-Арнольд, который распечатал ворота Лестера после ассиста Садио Мане.

Победа позволила Ливерпулю (52) еще больше закрепиться в лидерах АПЛ, Лестер (39) продолжает идти вторым.

До этого с тринадцятиочковым преимуществом после Boxing Day мог похвастаться лишь Манчестер Юнайтед в сезоне 1993/94. Тот розыгрыш стал чемпионским для подопечных Алекса Фергюсона.

В следующем туре, 28 декабря, Лестер на выезде сыграет против Вест Хэма, а Ливерпуль будет принимать дома Вулверхэмптон 29 декабря.

Напомним, Тоттенхэм одержал волевую победу над Брайтоном в Boxing Day.