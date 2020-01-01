В Киеве проходит марш по случаю дня рождения Степана Бандеры

В Киеве началось традиционное шествие, посвященное дню рождения Степана Бандеры.
В Киеве в парке Шевченко началось традиционное шествие, посвященное 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.
В полиции сообщили, что за порядком в усиленном режиме следят работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Правоохранители обратились к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.
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Напомним, Степан Бандера был председателем ОУН. После провозглашения Акта восстановления Украинского Государства его посадили в концлагерь Заксенхаузен. Там он находился до 1944 года.
По случаю годовщины дня рождения Степана Бандеры Факты ICTV выбрали самые интересные факты о его жизни.
Фото: Ольга Чайко