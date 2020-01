Хавбек Вест Хэма Джек Уилшир напугал своего одноклубника Деклана Райса в его 21-й день рождения жестоким розыгрышем.

Читайте: Фанаты Ливерпуля жестко потроллили футболистов МЮ в Австралии

Уилшир залез в стиральную машину и подкараулил именинника. Когда Деклан проходил мимо, Джек с криком выскочил из стиралки и не на шутку напугал Райса. Реакция парня бесценна.

Это уже не первый раз Райса разыгрывают подобным образом. Во время летнего отдыха хавбека сборной Англии разыграл игрок Челси Мейсон Маунт.

Declan Rice’s reaction as he’s woken up by Mason Mount is too funny

Double scream

Mason Mount/Instagram pic.twitter.com/6GTdjXDXDM

— Match of the Day (@BBCMOTD) July 3, 2019