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Факты / Спорт

Одноклубник Ярмоленко залез в стиральную машину, чтобы поздравить именинника

Хавбек Вест Хэма Джек Уилшир напугал своего одноклубника Деклана Райса в его 21-й день рождения жестоким розыгрышем.

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Уилшир залез в стиральную машину и подкараулил именинника. Когда Деклан проходил мимо, Джек с криком выскочил из стиралки и не на шутку напугал Райса. Реакция парня бесценна.

— С Днем рожденья! Хорошего дня, дружище, – подписал опубликованное видео Джек.

 

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Допис, поширений Jack Wilshere (@jackwilshere)

Это уже не первый раз Райса разыгрывают подобным образом. Во время летнего отдыха хавбека сборной Англии разыграл игрок Челси Мейсон Маунт.

Ранее игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко изрядно напугал свою невесту Владу Седан.

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