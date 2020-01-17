Бой МакГрегор – Серроне: прогноз букмекеров

Поединок МакГрегор – Серроне состоится в ночь на 19 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 в рамках полусреднего веса.

Ведущие мировые и украинские букмекеры видят победителем МакГрегора.

Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,27−1,33, на досрочную победу дается 1,44−1,53.

На победу Серроне – 3,30-3,80, на досрочный выигрыш – 4,50−8,0.

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Напомним, МакГрегора является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе, на его счету 21 победа и четыре поражения в 25 боях по правилам смешанных единоборств.

Серроне выиграл 36 поединков и 13 проиграл.

Для Макгрегора этот бой будет первым с октября 2018 года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедова. Что касается Серроне, то 36-летний американец проиграл два своих последних боя.

Фото: Donald Cerrone