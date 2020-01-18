PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Бой МакГрегор – Серроне: прогноз букмекеров

Поединок МакГрегор – Серроне состоится в ночь на 19 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 в рамках полусреднего веса.

Ведущие мировые и украинские букмекеры видят победителем МакГрегора.

Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,27−1,33, на досрочную победу дается 1,44−1,53.

На победу Серроне – 3,30-3,80, на досрочный выигрыш – 4,50−8,0.

ЧитайтеБилеты на бой МакГрегор – Серроне раскупили за один день

Напомним, МакГрегора является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе, на его счету 21 победа и четыре поражения в 25 боях по правилам смешанных единоборств.

Серроне выиграл 36 поединков и 13 проиграл.

Для Макгрегора этот бой будет первым с октября 2018 года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедова. Что касается Серроне, то 36-летний американец проиграл два своих последних боя.

Фото: Donald Cerrone

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка