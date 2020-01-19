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Факты / Спорт

Поединок длился 40 секунд: МакГрегор победил Серроне

Ирландский боец Конор МакГрегор одержал блестящую победу над американцем Дональдом Серроне в поединке на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Бой спортсменов в первом полусреднем весе был завершен техническим нокаутом на 40 секунде первого раунда. После нескольких ударов ирландца Серроне лишился равновесия, после чего МакГрегор продолжил серию атак.

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Рефери остановил бой и присудил Конору победу.

– Я вернулся, – так боец UFC Конор МакГрегор прокомментировал свою победу над Серроне.


Для МакГрегор это был первый поединок после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Всего на его счету в смешанных единоборствах четыре проигрыша.

Напомним, МакГрегора является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе, на его счету 22 победи.

Серроне выиграл 36 поединков и 14 проиграл.

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