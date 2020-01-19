Ірландський боєць Конор МакГрегор здобув блискучу перемогу над американцем Дональдом Серроне у поєдинку на турнірі UFC 246 у Лас-Вегасі.

Бій спортсменів у першій напівсередній вазі завершився технічним нокаутом на 40 секунді першого раунду. Після кількох ударів ірландця Серроне позбувся рівноваги, після чого МакГрегор продовжив серію атак.

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Рефері зупинив бій і присудив Конору перемогу.

– Я повернувся, – так боєць UFC Конор МакГрегор прокоментував свою перемогу над Серроне.



Для МакГрегора це був перший поєдинок після поразки від росіянина Хабіба Нурмагомедова у жовтні 2018 року. Всього на його рахунку в змішаних єдиноборствах чотири поразки.

Нагадаємо, МакГрегора є колишнім чемпіоном UFC у легкій та напівлегкій вазі, на його рахунку 22 перемоги.

Серроне виграв 36 поєдинків та 14 програв.