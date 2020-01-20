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Факты / Спорт

Парень Свитолиной травмировал руку из-за видеоигры

Французский теннисист Гаэль Монфис не будет сниматься с Australian Open 2020 несмотря на то, что получил травму во время игры в видеоигру.

— Я играл в видеоигру в своей спальне, и ударил правой рукой по спинке кровати. Настоящим лечением был бы отдых, но, поскольку я не могу себе это позволить, я принял противовоспалительные препараты и приложил лед. Я уже лучше себя чувствую, несмотря на то, что после некоторых тренировок приходится тратить день на восстановление, – сказал Монфис.

21 января Монфис в первом круге Australian Open 2020 встретится с теннисистом из Тайваня Лу Яньсюнем. Но французу подготовиться нормально к соревнованиям помешала нелепая травма.

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Прошлогодними победителями Australian Open является серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

Напомним, в Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Australian Open 2020. В этом розыгрыше в основной сетке соревнований сыграют пять украинских теннисисток: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.

Источник: AFP

Фото: Dreamstime

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