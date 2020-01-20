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Факты / Спорт

Шов поперек лба и гематомы: ужасная травма вратаря женской команды Ливерпуля

Голкипер женской команды Ливерпуля и сборной Англии Фрэн Китчинг получила ужасную травму на тренировке.

В 21-летней футболистки рассечение на лбу, а под глазами образовались гематомы.

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Китчинг отметила, что это худшая травма из тех, которые она когда-либо получала. Девушка также выложила несколько фото в Instagram, на которых показала как сейчас выглядит.

— Это произошло на тренировке. Худшая травма, которую я когда-либо получала – был большой отек и много боли, я выглядела как кукла с листами капусты под глазами. Сейчас чувствую себя намного лучше и готова вернуться на поле с девушками. Поддерживаю их из дома каждую минуту! До встречи на поле, – написала Фрэн.

 

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Допис, поширений Frances Kitching (@frankitching98)

В отличие от мужской команды Ливерпуля, женская выступает не так хорошо. В турнирной таблице женского чемпионата Англии Ливерпуль идет на предпоследнем месте. Лидируют в таблице команды Манчестер Сити и Арсенал.

Ранее Факты ICTV писали, что голкипер Ливерпуля Алиссон расплакался во время обряда крещения Роберто Фирмино.

Фото: Frances Kitching

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