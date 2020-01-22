Греческих фанатов выгнали с Australian Open. Они обвинили полицию в расизме

Около 20 греческих болельщиков выдворили с матча второго круга Australian Open за агрессивное поведение.

Болельщики находились на стадионе, где горячо поддерживали свою соотечественницу Марию Саккари в матче против представительницы Японии Нао Хибино.

— Группа людей получила многочисленные предупреждения во время матча на корте №8 от судьи, охраны и полиции. После игры этих лиц попросили покинуть турнир, – отметили в полиции.

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В свою очередь болельщики выразили свое недовольство решением и действиями полиции и назвали инцидент расизмом.

— Это расизм. Мы радовались победе и праздновали, как обычно, но люди решили, что это слишком. Но мы же просто праздновали и поддержали соотечественницу, – сказал один из фанатов.

Сама игра завершилась победой греческой теннисистки Саккари со счетом 7:6 (7:4), 6:4. В следующем круге гречанка сыграет с американкой Мэдисон Киз.

Напомним, вторая ракетка Украинка Даяна Ястремская прекратила выступления в одиночном разряде на Australian Open 2020 во втором круге.

Источник: FOX Sports Australia