В июне украинские верующие отмечают один из главных христианских праздников лета – День святых апостолов Петра и Павла.

Эта дата в православном церковном календаре остается постоянной, однако после перехода на новый стиль изменился сам день празднования.

Вместе с тем, праздник имеет глубокие духовные корни, а также богатую народную традицию – с обрядами, приметами и запретами.

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Когда празднуют Петра и Павла 2026

В 2026 году День Петра и Павла приходится на 29 июня. С 8 по 28 июня длился Петров пост, который завершился непосредственно перед праздником.

Апостолы Петр и Павел – одни из самых известных фигур в христианстве. Оба приняли мученическую смерть в Риме.

Петр, бывший рыбак, был среди ближайших учеников Иисуса, а Павел, бывший гонитель христиан, стал автором многих посланий Нового Завета.

День Петра и Павла 2026 – традиции в Украине

Эта дата имеет особое значение не только в церковном, но и в народном календаре. С Петра и Павла традиционно начиналась жатва, разрешалось праздновать свадьбы, открывался сезон рыбалки.

После богослужения украинцы устраивали праздничный обед с традиционным блюдом мандрыками – сырными лепешками. По поверью, именно такие лепешки брали с собой в дорогу апостолы.

Девушки гадали на суженого, а молодежь встречала рассвет, веря, что это принесет счастье.

Народные приметы на Петра и Павла

Если 29 июня дождь – уродится рожь.

Жара в день праздника – к морозной зиме.

Если кукушка кукует после Петра, зима будет поздней.

Холодная погода накануне – к неурожаю.

Что нельзя делать на Петра и Павла

С праздником связано много запретов, часть из которых имеет церковное происхождение, часть — народное.

В этот день украинцы откладывали работу в поле, на огороде или дома, включая шитье, стирку и вязание. Также не ходили купаться на реку или озеро, а еще – в лес.

В церковный праздник не проводили венчаний, не давали в долг и не одалживали вещи. Плохой приметой считалось и поедание плодов нового урожая. По поверью, это могло навлечь голод.

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