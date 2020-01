Свитолина одержала непростую победу над 315-й ракеткой мира

Пятая ракетка мира Элина Свитолина стартовала с победы на турнире серии Grand Slam – Australian Open.

В первом круге украинка обыграла в двух сетах представительницу Великобритании Кэти Бултер со счетом 6:4, 7:5.

Для победы над 315-й ракеткой мира Свитолиной потребовался 1 час и 23 минуты, за которые она подала 3 эйса и реализовала 4 брейка из 6.

За выход в третий круг Australian Open Свитолина поспорит с американкой Лорен Дэвис, которая занимает 62-ю позицию в рейтинге WTA. Ранее теннисистки четыре раза встречались на корте: украинка выиграла все четыре встречи, в которых американке удалось взять лишь один сет.

Pumped @ElinaSvitolina is into the second round getting by Boulter in a tight 6-4 7-5 contest. She faces Lauren Davis next.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/jRLKmEAhA9

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020