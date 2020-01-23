Лондонский Челси ищет другого основного голкипера после разочарования от игры футболиста сборной Испании Кепы Аррисабалаги.

Наставник аристократов Фрэнк Лэмпард недоволен игрой 25-летнего вратаря в дерби с лондонским Арсеналом.

— Знаю, что все сейчас сосредоточены на Кепе, это спорт высших достижений. С его игрой ногами он далеко выбивал мяч и был близок к потерям. Иногда это может изменить ход матча. Безусловно, это то, о чем он знает и над чем должен работать. И мы также должны работать, – сказал Лэмпард после игры.

Сейчас Челси рассматривает кандидатуру Ника Поупа с Бернли и Дина Хендерсона с Шеффилд Юнайтед. Однако права на последнего принадлежат Манчестер Юнайтед, а руководство манкунианского клуба маловероятно, что отдаст своего третьего голкипера конкурентам за четвертое место в АПЛ.

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Кэпа Аррисабалага – является самым дорогим голкипером мира. В 2018 году он перешел из Атлетика Бильбао в Челси за €80 млн. Контракт испанца с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года.

К слову, федерация футбольной статистики назвала сильнейшие чемпионаты в 2019 году.