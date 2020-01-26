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Факты / Спорт

Самый молодой в НБА и обладатель Оскара: биография Коби Брайанта

Американец Коби Брайант, который погиб 26 января 2020 года, за свою жизнь стал легендой баскетбола.

В 1996 году Брайант стал самым молодым игроком в истории НБА, начав свои выступления в большом баскетболе сразу после средней школы.

За 20 сезонов атакующий защитник завоевал пять титулов НБА вместе с Лос-Анджелес Лейкерс. Также на его счету две золотые олимпийские медали. Кроме того, Брайант выигрывал чемпионат Америки.

Он также стал единственным игроком НБА, получившим четыре награды MVP матча всех звезд.

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Брайант также получил премию Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм Дорогой баскетбол, основанный на стихотворении спортсмена.

У Брайанта остались жена Ванесса Лейн и дочери Джианна Мария-Оноре, Бьянка Белла, Наталья Даймент и годовалая Капри.

Как сообщалось, Коби Брайант погиб в аварии вертолета в Калифорнии. С ним на борту было еще четыре человека.

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