Американець Кобі Брайант, який загинув 26 січня 2020 року, за своє життя став легендою баскетболу.

У 1996 році Брайант став наймолодшим гравцем в історії НБА, розпочавши свої виступи у великому баскетболі одразу після середньої школи.

За 20 сезонів атакуючий захисник завоював п’ять титулів НБА разом із Лос-Анджелес Лейкерс. Також на його рахунку дві золоті олімпійські медалі. Крім того, Брайант вигравав чемпіонат Америки.

Він також став єдиним гравцем НБА, який отримав чотири нагороди MVP матчу всіх зірок.

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Брайант також отримав Оскара за найкращий анімаційний короткометражний фільм Любий баскетбол, заснований на вірші спортсмена.

У Брайанта залишилися дружина Ванесса Лейн і дочки Джіанна Марія-Оноре, Бьянка Белла, Наталія Даймент і однорічна Капрі.

Як повідомлялося, Кобі Брайант загинув в аварії вертольота у Каліфорнії. З ним на борту було ще чотири людини.