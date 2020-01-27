Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб 26 января в результате авиакатастрофы частного вертолета в городе Калабасас, который находится в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Легендарному спортсмену был 41 год. Вместе с Коби на борту вертолета была его 13-летняя дочь, которая также погибла.

Смерть Брайанта стала настоящим шоком для его бывших партнеров, тех, кто его знал лично, и фанатов. Весь мир скорбит в связи с гибелью Коби Брайанта. Свои соболезнования выразили украинские спортсмены.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко написал: Покойся с миром, Коби.

View this post on Instagram R.I.P. @kobebryant A post shared by Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) on Jan 26, 2020 at 12:25pm PST

Борец греко-римской борьбы Жан Беленюк: Нет слов… Легенда… один из величайших баскетболистов современности… и моих любимых игроков NBA Покойся с миром, Коби Брайант.

Теннисистка Элина Свитолина: Разбитое сердце. Самое большое вдохновение. Легенда. Мамба – навсегда!

View this post on Instagram Brutal … Heartbreaking… My biggest inspiration LEGEND. Mamba FOREVER A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Jan 26, 2020 at 10:54pm PST

Экс-игрок НБА Кирилл Фесенко: Отказываюсь принимать это. Покойся с миром.

View this post on Instagram Отказываюсь принимать это. Rest in Peace A post shared by Kyrylo Fesenko (@armarius44) on Jan 26, 2020 at 12:02pm PST

Боксер Александр Гвоздик: Покойся с миром.

View this post on Instagram Rest In Peace… A post shared by Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk) on Jan 26, 2020 at 7:58pm PST

Экс-баскетболист НБА и партнер Брайанта по Лейкерс Станислав Медведенко: Новость, которую я не могу принять. Мой друг и товарищ по команде.

Бывший боксер Владимир Кличко выложил фото Коби с дочкой и добавил грустных емодзи к сообщению.

Напомним, видео аварии вертолета, во время которого разбился легенда баскетбола Коби Брайант, появилось в сети.