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Факты / Спорт

Мамба навсегда: украинские спортсмены скорбят по Коби Брайанту

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб 26 января в результате авиакатастрофы частного вертолета в городе Калабасас, который находится в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Легендарному спортсмену был 41 год. Вместе с Коби на борту вертолета была его 13-летняя дочь, которая также погибла.

Смерть Брайанта стала настоящим шоком для его бывших партнеров, тех, кто его знал лично, и фанатов. Весь мир скорбит в связи с гибелью Коби Брайанта. Свои соболезнования выразили украинские спортсмены.

Читайте: Гений только начинал жить: мир скорбит о гибели Коби Брайанта

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко написал: Покойся с миром, Коби.

 

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R.I.P.  @kobebryant

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Борец греко-римской борьбы Жан Беленюк: Нет слов… Легенда… один из величайших баскетболистов современности… и моих любимых игроков NBA Покойся с миром, Коби Брайант.

Теннисистка Элина Свитолина: Разбитое сердце. Самое большое вдохновение. Легенда. Мамба – навсегда!

 

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Brutal … Heartbreaking… My biggest inspiration  LEGEND. Mamba FOREVER

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Экс-игрок НБА Кирилл Фесенко: Отказываюсь принимать это. Покойся с миром.

 

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Отказываюсь принимать это. Rest in Peace

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Боксер Александр Гвоздик: Покойся с миром.

 

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Rest In Peace…

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Экс-баскетболист НБА и партнер Брайанта по Лейкерс Станислав Медведенко: Новость, которую я не могу принять. Мой друг и товарищ по команде.

Бывший боксер Владимир Кличко выложил фото Коби с дочкой и добавил грустных емодзи к сообщению.

Напомним, видео аварии вертолета, во время которого разбился легенда баскетбола Коби Брайант, появилось в сети.

Фото: Dreamstime

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