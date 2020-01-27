Легендарний баскетболіст Кобі Брайант загинув 26 січня в результаті авіакатастрофи приватного гелікоптера у місті Калабасас, який знаходиться в окрузі Лос-Анджелес, штату Каліфорнія. Легендарному спортсмену був 41 рік. Разом з Кобі на борту вертольота була його 13-річна донька, яка теж загинула.

Смерть Брайанта стала справжнім шоком для його колишніх партнерів, тих, хто його знав особисто, та фанатів. Весь світ сумує у зв’язку з загибеллю Кобі Брайанта. Свої співчуття висловили українські спортсмени.

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко написав: Спочивай з миром, Кобі.

View this post on Instagram R.I.P. @kobebryant A post shared by Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) on Jan 26, 2020 at 12:25pm PST

Борець греко-римської боротьби Жан Беленюк: Немає слів… ЛЕГЕНДА… один з найвеличніших баскетболістів сучасності… і моїх улюблених гравців NBA😩 Спочивай з миром, Кобі Брайант.

Тенісистка Еліна Світоліна: Розбите серце. Моє найбільше натхнення. Легенда. Мамба – назавжди!

View this post on Instagram Brutal … Heartbreaking… My biggest inspiration LEGEND. Mamba FOREVER A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Jan 26, 2020 at 10:54pm PST

Екс-гравець НБА Кирило Фесенко: Відмовляюся приймати це. Спочивай з миром.

View this post on Instagram Отказываюсь принимать это. Rest in Peace A post shared by Kyrylo Fesenko (@armarius44) on Jan 26, 2020 at 12:02pm PST

Боксер Олександр Гвоздик: Спочивай з миром.

View this post on Instagram Rest In Peace… A post shared by Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk) on Jan 26, 2020 at 7:58pm PST

Екс-баскетболіст НБА та партнер Брайанта по Лейкерс Станіслав Медведенко: Новина, яку я не можу прийняти. Мій друг і товариш по команді.

Колишній боксер Володимир Кличко виклав фото Кобі з донькою та додав сумних емодзі до допису.

Нагадаємо, відео аварії вертольота, під час якого розбився легенда баскетболу Кобі Брайант, з’явилося в мережі.