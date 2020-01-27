Легендарний баскетболіст Кобі Брайант загинув 26 січня в результаті авіакатастрофи приватного гелікоптера у місті Калабасас, який знаходиться в окрузі Лос-Анджелес, штату Каліфорнія. Легендарному спортсмену був 41 рік. Разом з Кобі на борту вертольота була його 13-річна донька, яка теж загинула.
Смерть Брайанта стала справжнім шоком для його колишніх партнерів, тих, хто його знав особисто, та фанатів. Весь світ сумує у зв’язку з загибеллю Кобі Брайанта. Свої співчуття висловили українські спортсмени.
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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко написав: Спочивай з миром, Кобі.
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Борець греко-римської боротьби Жан Беленюк: Немає слів… ЛЕГЕНДА… один з найвеличніших баскетболістів сучасності… і моїх улюблених гравців NBA😩 Спочивай з миром, Кобі Брайант.
Тенісистка Еліна Світоліна: Розбите серце. Моє найбільше натхнення. Легенда. Мамба – назавжди!
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Brutal … Heartbreaking… My biggest inspiration LEGEND. Mamba FOREVER
Екс-гравець НБА Кирило Фесенко: Відмовляюся приймати це. Спочивай з миром.
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Боксер Олександр Гвоздик: Спочивай з миром.
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Екс-баскетболіст НБА та партнер Брайанта по Лейкерс Станіслав Медведенко: Новина, яку я не можу прийняти. Мій друг і товариш по команді.
Колишній боксер Володимир Кличко виклав фото Кобі з донькою та додав сумних емодзі до допису.
— Klitschko (@Klitschko) January 27, 2020
Нагадаємо, відео аварії вертольота, під час якого розбився легенда баскетболу Кобі Брайант, з’явилося в мережі.