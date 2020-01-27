Пытался выпить, но вода вытекала из раны. Как регбист стал звездой соцсетей

Британский регбист Шон Мерриот, который выступает за лондонский клуб Медуэй, стал настоящей звездой соцсетей после того, как получил тяжелую травму в одном из матчей.

Во время игры спортсмен заработал открытую рану чуть ниже рта. Через какое то время Мерриот пришел к кромке поля, чтобы попить, но сделать это регбисту не удалось – вода била струей наружу из раны.

Видео этого момента опубликовали в Twitter клуба Медуэй и оно быстро стало вирусным, собрав около 1,5 тыс. ретвитов и почти 8 тыс. лайков.

Injury of the week pic.twitter.com/DyIKp3zwkg — Medway RFC (@MedwayRFC) January 26, 2020

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Медуэй выступает в региональной лиге London 1 South, шестого дивизиона городской лиги. После 18 матче команда Шона идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата.

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