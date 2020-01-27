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Факти / Спорт

Намагався випити, але вода витікала з рани. Як регбіст став зіркою соцмереж

Британський регбіст Шон Мерріот, який виступає за лондонський клуб Медуей, став справжньою зіркою соцмереж після того, як отримав важку травму в одному з матчів.

Під час гри спортсмен заробив відкриту рану трохи нижче рота. Згодом Мерріот прийшов до кромки поля, щоб попити, але зробити це регбісту не вдалося – вода била струменем назовні з рани.

Відео цього моменту опубліковали в Twitter клубу Медуей і воно швидко стало вірусним, зібравши близько 1,5 тис. ретвітів та майже 8 тис. вподобань.

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Медуей виступає в регіональній лізі London 1 South, шостого дивізіону міської ліги. Після 18 матчі команда Шона йде на четвертій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату.

Раніше Факти ICTV писали, що 32-річний футболіст беріг цноту до шлюбу і одружився з Міс Всесвіт-2017.

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