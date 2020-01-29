Washington Post отстранил журналистку за негативный твит о Коби Брайанте

Издание Washington Post отстранило журналистку Фелицию Сонмез от работы после ее поста в Twitter, который она разместила через несколько часов после гибели баскетболиста Коби Брайанта.

Сонмез разместила ссылки на материал, в котором описывается история с обвинениями баскетболиста в изнасиловании, которое произошло в 2006 году.

После скандала пользователи сети разделились на два лагеря: одни требовали увольнения журналистки, другие считали, что решение об отстранении репортера может создать опасный прецедент.

Сама журналистка призналась, что после твита начала получать угрозы убийства и изнасилования. Также она заявила, что ее домашний адрес выложили в сеть, поэтому женщине пришлось жить в гостинице.

Руководство Washington Post попросило Сонмез удалить твит, что она и сделала.

Позже управляющий редактор Трейси Грант объяснила, что проведенное изданием расследование не выявило явных или прямых нарушений стандартов ведения сотрудниками социальных сетей. Она подчеркнула, что посты Сонмез были просто несвоевременны.

— Мы постоянно призываем к сдержанности, что особенно важно в случае трагических смертей. Мы сожалеем, что кадровый вопрос был вынесен на публичное обсуждение, – сказала Грант.

Сейчас журналистку Фелицию Сонмез восстановили в правах.

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате падения частного вертолета Sikorsky S-56. Вместе с баскетболистом в катастрофе погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще восемь человек.

Ранее Факты ICTV писали, что известно о вертолете Sikorsky S-76, на котором разбился Коби Брайант.