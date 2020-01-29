Washington Post отстранил журналистку за негативный твит о Коби Брайанте

Издание Washington Post отстранило журналистку Фелицию Сонмез от работы после ее поста в Twitter, который она разместила через несколько часов после гибели баскетболиста Коби Брайанта.
Сонмез разместила ссылки на материал, в котором описывается история с обвинениями баскетболиста в изнасиловании, которое произошло в 2006 году.
После скандала пользователи сети разделились на два лагеря: одни требовали увольнения журналистки, другие считали, что решение об отстранении репортера может создать опасный прецедент.
Сама журналистка призналась, что после твита начала получать угрозы убийства и изнасилования. Также она заявила, что ее домашний адрес выложили в сеть, поэтому женщине пришлось жить в гостинице.
Руководство Washington Post попросило Сонмез удалить твит, что она и сделала.Читайте: Найдены тела всех погибших при крушении вертолета с Коби Брайантом Пауло Коэльо уничтожил черновик книги, которую писал вместе с Коби Брайантом В честь Коби Брайанта появляются муралы по всему миру
Позже управляющий редактор Трейси Грант объяснила, что проведенное изданием расследование не выявило явных или прямых нарушений стандартов ведения сотрудниками социальных сетей. Она подчеркнула, что посты Сонмез были просто несвоевременны.
— Мы постоянно призываем к сдержанности, что особенно важно в случае трагических смертей. Мы сожалеем, что кадровый вопрос был вынесен на публичное обсуждение, – сказала Грант.
Сейчас журналистку Фелицию Сонмез восстановили в правах.
Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате падения частного вертолета Sikorsky S-56. Вместе с баскетболистом в катастрофе погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще восемь человек.
Ранее Факты ICTV писали, что известно о вертолете Sikorsky S-76, на котором разбился Коби Брайант.