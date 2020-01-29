Washington Post відсторонив журналістку за негативний твіт про Кобі Брайанта

Видання Washington Post відсторонило журналістку Феліцію Сонмез від роботи після її посту у Twitter, який вона розмістила через кілька годин після загибелі баскетболіста Кобі Брайанта.

Сонмез розмістила посилання на матеріал, в якому описується історія з обвинуваченнями баскетболіста у зґвалтуванні, яке відбулося у 2006 році.

Після скандалу користувачі мережі розділилися на два табори: одні вимагали звільнення журналістки, інші вважали, що рішення про відсторонення репортера може створити небезпечний прецедент.

Сама журналістка зізналася, що після твіту почала отримувати погрози вбивства та зґвалтування. Також вона заявила, що її домашню адресу виклали у мережу, тому жінці довелося жити у готелі.

Керівництво Washington Post попросило Сонмез видалити твіт, що вона і зробила.

Пізніше керуючий редактор Трейсі Грант пояснила, що проведене виданням розслідування не виявило явних або прямих порушень стандартів ведення співробітниками соціальних мереж. Вона підкреслила, що пости Сонмез були просто не на часі.

— Ми постійно закликаємо до стриманості, що особливо важливо у випадку трагічних смертей. Ми шкодуємо, що кадрове питання було винесено на публічне обговорення, – сказала Грант.

Наразі журналістку Феліцію Сонмез відновили у своїх правах.

П’ятиразовий чемпіон НБА Кобі Брайант загинув в результаті падіння приватного вертольоту Sikorsky S-56. Разом з баскетболістом в катастрофі загинула його 13-річна донька Джіанна та ще вісім осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про гелікоптер Sikorsky S-76, на якому розбився Кобі Брайант.