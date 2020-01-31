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Факти / Спорт

Колишній тренер МакГрегора сів за вбивство

Джонатана Даргана, колишнього тренера ірландського бійця ММА Конора МакГрегора, засудили до 5,5 років позбавлення волі за умисне вбивство.

Інцидент стався у 2016 році. Дарган вдарив працівника Guiness Падді Муллані по голові, після чого той впав і помер від отриманих травм.

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Пізніше Дарган заявив, що не збирався вбивати Муллані і кається у скоєному. В ході судових розглядів Джонатан навіть заявив, що діяв з метою самооборони, але суддя назвав його людиною, яка контролювала ситуацію, а не тою, яка знаходилася в небезпеці.

— Мені дуже шкода. Це була випадковість. Я спустошений і розбитий за того чоловіка та його сім’ю. Все, що я можу сказати, – я розбитий, – сказав Дарган у суді.

У листопаді 2019 року суд визнав Драгана винним в умисному вбивстві. В результаті тренер відправився за ґрати на 5,5 років.

Раніше Факти ICTV писали, що трьох іспанських футболістів засудили до 38 років за зґвалтування неповнолітньої.

Джерело: BJ Penn

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