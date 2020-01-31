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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Once: Лиам Галлахер выпустил клип, в котором снялся Кантона

Легенда Манчестер Юнайтед Эрик Кантона снялся в клипе британского музыканта Лиама Галлахера, бывшего вокалиста группы Oasis.

В клипе 53-летний Кантона появился в образе короля, а сам Галлахер сыграл роль дворецкого.

Композиция Once вошла в альбом Галлахера под названием Why Me? Why Not?

Стоит отметить, что Кантона получил от болельщиков красных дьяволов прозвище Король Эрик (King Eric).

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Галлахер является большим фанатом Манчестер Сити, но это не помешало Эрику Кантона сняться в клипе болельщика зятятих соперников Манчестер Юнайтед.

Кантона выступал за МЮ с 1992 по 1997 год, с которым четыре раза выиграл АПЛ, дважды – Кубок Англии и трижды – Суперкубок страны.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт выпустил совместный трек с регги-группой Ultimate Rejects под названием Energy To Burn (Remix).

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