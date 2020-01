Легенда Манчестер Юнайтед Эрик Кантона снялся в клипе британского музыканта Лиама Галлахера, бывшего вокалиста группы Oasis.

В клипе 53-летний Кантона появился в образе короля, а сам Галлахер сыграл роль дворецкого.

Композиция Once вошла в альбом Галлахера под названием Why Me? Why Not?

Стоит отметить, что Кантона получил от болельщиков красных дьяволов прозвище Король Эрик (King Eric).

Галлахер является большим фанатом Манчестер Сити, но это не помешало Эрику Кантона сняться в клипе болельщика зятятих соперников Манчестер Юнайтед.

Кантона выступал за МЮ с 1992 по 1997 год, с которым четыре раза выиграл АПЛ, дважды – Кубок Англии и трижды – Суперкубок страны.

