Легенда Манчестер Юнайтед Эрик Кантона снялся в клипе британского музыканта Лиама Галлахера, бывшего вокалиста группы Oasis.
В клипе 53-летний Кантона появился в образе короля, а сам Галлахер сыграл роль дворецкого.
Композиция Once вошла в альбом Галлахера под названием Why Me? Why Not?
Стоит отметить, что Кантона получил от болельщиков красных дьяволов прозвище Король Эрик (King Eric).
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Галлахер является большим фанатом Манчестер Сити, но это не помешало Эрику Кантона сняться в клипе болельщика зятятих соперников Манчестер Юнайтед.
Кантона выступал за МЮ с 1992 по 1997 год, с которым четыре раза выиграл АПЛ, дважды – Кубок Англии и трижды – Суперкубок страны.
Ранее Факты ICTV рассказывали, что восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт выпустил совместный трек с регги-группой Ultimate Rejects под названием Energy To Burn (Remix).