Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей и для бизнеса в Украине различна. Именно поэтому в отдельных случаях возникает необходимость устанавливать второй счетчик электроэнергии.

Что изменилось в правилах проверки счетчиков

В Кабмине обновили подход к проверке приборов учета воды, газа и электроэнергии. Изменения внесены в постановление №117 от 24 февраля 2016 года.

В Министерстве экономики подчеркнули, что теперь процедура стала четкой и понятной. Там пояснили, что речь идет о том, чтобы компании, проверяющие счетчики, работали по одинаковым правилам, а сам процесс был более прозрачным.

В ведомстве также подчеркнули, что именно по показаниям счетчиков формируются платежки для миллионов людей, поэтому государство хочет лучше контролировать, кто и как проводит проверки.

Кто должен установить второй счетчик электроэнергии

В Закарпатьеоблэнерго напомнили о простом правиле, согласно которому по одному адресу для бытовых нужд обычно устанавливается один счетчик. Это прямо прописано в Кодексе коммерческого учета электроэнергии, пункт 5.1.19.

То есть, если это квартира или частный дом и электроэнергия используется только для быта, то установка второго счетчика электроэнергии не требуется. Но ситуация меняется, если часть электроэнергии идет на бизнес.

Кому нужен второй счетчик электроэнергии:

Второй счетчик электроэнергии необходим в тех случаях, когда по одному адресу сочетаются бытовое и коммерческое потребление.

Наиболее типичные ситуации — это когда в квартире или доме работает магазин, салон, мастерская или небольшой офис, куда приходят клиенты. В такой ситуации электроэнергию нужно учитывать отдельно.

Также отдельный учет необходим, если для работы используется мощное оборудование, например, станки, профессиональные приборы или другая техника, потребляющая много электроэнергии.

В то же время, если человек просто работает из дома за ноутбуком, второй счетчик не требуется. Это не считается коммерческой нагрузкой на сеть.

Второй счетчик электроэнергии: штраф

Если электроэнергия используется для бизнеса, а учет не разделен, энергокомпания может произвести перерасчет и доначисление по коммерческому тарифу. В таких случаях потребитель фактически переплачивает задним числом.

В Прикарпатьеоблэнерго обратили внимание, что использовать обычный бытовой счетчик для ведения бизнеса неправильно и рискованно. Там подчеркивают, что когда предприниматель платит за свет по более низкому “домашнему” тарифу, хотя фактически использует его для работы, это считается нарушением.

Энергетики объясняют, что такая практика — это не просто попытка сэкономить. По сути, это создает неравные условия для других предпринимателей, которые честно платят за электроэнергию по коммерческим тарифам. В результате возникает нечестная конкуренция на рынке.

Более того, за такие действия предусмотрена ответственность. Речь идет как об административных штрафах, так и о возможных более серьезных последствиях. В отдельных случаях это может стать основанием даже для возбуждения уголовного дела.

В компании отмечают, что если человек фактически ведет предпринимательскую деятельность, но до сих пор рассчитывается по бытовому тарифу, стоит не ждать проверок, а самостоятельно обратиться к оператору системы распределения, перезаключить договор и установить еще один прибор учета.

Как можно сократить расходы на электроэнергию

Украинцы могут экономить благодаря многозонным счетчикам.

Двухзонные счетчики работают по принципу “день-ночь”. Ночью электроэнергия дешевле — с 23:00 до 7:00 действует пониженный тариф, а днем — стандартный.

По состоянию на апрель 2026 года дневной тариф составляет 4,32 грн за кВт·ч, ночной — 2,16 грн за кВт·ч.

Связанные темы:

