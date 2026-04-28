Министерство иностранных дел Украины вызвало чрезвычайного и почтенного посла Израиля Михаэля Бродского, чтобы вручить ему ноту протеста за систематическое поступление в его страну незаконно похищенного россиянами с временно оккупированных территорий (ТОТ) зерна.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства.

Нота протеста Израилю: что известно

Отмечается, что украинская сторона подчеркнула, что происхождение этого зерна точно установлено, а схемы его сокрытия, в частности перегрузка “борт-борт” в Черном море, хорошо известны, в частности, израильским компетентным органам.

– Несмотря на это, соответствующие грузы продолжают попадать в израильские порты и вводиться в коммерческое обращение… игнорирование израильской стороной официальных обращений Украины и запросов о международной правовой помощи, включая просьбу задержать суда и грузы, фактически создает условия для легализации похищенного украинского зерна, – говорится.

В МИД подчеркнули, что не рассматривают эти случаи как единичные инциденты, ведь известно, что это системная практика, которая имеет признаки сознательного содействия незаконной экономической деятельности, связанной с временной оккупацией украинских территорий, а также обхода санкций.

– Отдельно подчеркиваем, что речь идет не только об Израиле: украинская сторона системно реагирует и противодействует такой деятельности РФ во всех географиях, – отметили в ведомстве.

Украинская сторона также обратила внимание на неприемлемый диссонанс, когда на фоне поддержки Украиной безопасности Израиля и решений по противодействию террористическим угрозам, в частности, связанным с Ираном, Израиль фактически допускает импорт краденого украинского зерна из Российской Федерации.

Поэтому Украина требует от израильской стороны безотлагательно принять меры для прекращения импорта похищенного зерна и предотвращения его разгрузки в израильских портах.

Вывоз ворованного украинского зерна в Израиль: что известно

Ранее Украина направила Израилю запрос об аресте судна с ворованным на ТОТ зерном.

Расследование израильского издания Haaretz указывает, что это был не первый случай, когда украденное из Украины зерно импортировалось на израильский рынок.

Фактически, к 2023 году, примерно через год после масштабного вторжения РФ, в Израиль прибыло по меньшей мере два судна с похищенным зерном и по меньшей мере одно из них разгрузили.

Согласно информации, полученной Haaretz, в 2026 году в Израиле уже были разгружены четыре партии похищенного украинского зерна. Еще одно подозрительное судно прибыло в бухту Хайфы в воскресенье утром и ждало своей очереди входа в порт.

Украина в предварительном официальном заявлении подчеркнула, что для Израиля неприемлемо разрешать импорт украденных товаров.

Однако министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, реагируя эту ситуацию, заявил, что “обвинения – это не доказательства”, а доказательства, подтверждающие эти обвинения, якобы до сих пор не предоставлены.

