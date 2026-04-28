Украина вручила ноту протеста послу Израиля через суда с похищенным зерном
- Украина вручила Израилю ноту протеста через зерно по ТОТ.
- МИД заявил о системном импорте похищенной продукции.
- Киев требует остановить разгрузку таких грузов в портах Израиля.
Министерство иностранных дел Украины вызвало чрезвычайного и почтенного посла Израиля Михаэля Бродского, чтобы вручить ему ноту протеста за систематическое поступление в его страну незаконно похищенного россиянами с временно оккупированных территорий (ТОТ) зерна.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства.
Нота протеста Израилю: что известно
Отмечается, что украинская сторона подчеркнула, что происхождение этого зерна точно установлено, а схемы его сокрытия, в частности перегрузка “борт-борт” в Черном море, хорошо известны, в частности, израильским компетентным органам.
– Несмотря на это, соответствующие грузы продолжают попадать в израильские порты и вводиться в коммерческое обращение… игнорирование израильской стороной официальных обращений Украины и запросов о международной правовой помощи, включая просьбу задержать суда и грузы, фактически создает условия для легализации похищенного украинского зерна, – говорится.
В МИД подчеркнули, что не рассматривают эти случаи как единичные инциденты, ведь известно, что это системная практика, которая имеет признаки сознательного содействия незаконной экономической деятельности, связанной с временной оккупацией украинских территорий, а также обхода санкций.
– Отдельно подчеркиваем, что речь идет не только об Израиле: украинская сторона системно реагирует и противодействует такой деятельности РФ во всех географиях, – отметили в ведомстве.
Украинская сторона также обратила внимание на неприемлемый диссонанс, когда на фоне поддержки Украиной безопасности Израиля и решений по противодействию террористическим угрозам, в частности, связанным с Ираном, Израиль фактически допускает импорт краденого украинского зерна из Российской Федерации.
Поэтому Украина требует от израильской стороны безотлагательно принять меры для прекращения импорта похищенного зерна и предотвращения его разгрузки в израильских портах.
Вывоз ворованного украинского зерна в Израиль: что известно
Ранее Украина направила Израилю запрос об аресте судна с ворованным на ТОТ зерном.
Расследование израильского издания Haaretz указывает, что это был не первый случай, когда украденное из Украины зерно импортировалось на израильский рынок.
Фактически, к 2023 году, примерно через год после масштабного вторжения РФ, в Израиль прибыло по меньшей мере два судна с похищенным зерном и по меньшей мере одно из них разгрузили.
Согласно информации, полученной Haaretz, в 2026 году в Израиле уже были разгружены четыре партии похищенного украинского зерна. Еще одно подозрительное судно прибыло в бухту Хайфы в воскресенье утром и ждало своей очереди входа в порт.
Украина в предварительном официальном заявлении подчеркнула, что для Израиля неприемлемо разрешать импорт украденных товаров.
Однако министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, реагируя эту ситуацию, заявил, что “обвинения – это не доказательства”, а доказательства, подтверждающие эти обвинения, якобы до сих пор не предоставлены.