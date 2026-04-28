Под наследством понимают все движимое и недвижимое имущество, права, обязанности и долги, которые принадлежали умершему лицу. То есть наследство содержит все, чем владел и что имел при жизни умерший. А это не всегда имущество и активы, но и кредиты и долги.

Можно ли отказаться от наследства

Право на наследование возникает в день открытия наследства, то есть в день смерти человека или в день, с которого он объявляется умершим.

В Украине возможен отказ от наследства в определенный законом период. Как правило, принятие наследства происходит в шестимесячный срок после открытия дела. Именно в этот период лицо имеет право отказаться от имущества. По истечении этого срока оформить отказ будет невозможно.

Однако следует помнить, что отказаться можно только от всего наследства, а не его части. Здесь действует правило — либо человек наследует и принимает все, либо ничего. То есть нельзя отказаться от наследства в части долгов, а принять только имущество и деньги.

От наследства можно отказаться:

По завещанию . Наследник может отказаться от наследства в пользу других лиц, являющихся наследниками по завещанию (согласно Гражданскому кодексу Украины,

. Наследник может отказаться от наследства в пользу других лиц, являющихся наследниками по завещанию (согласно По закону. Наследник имеет право отказаться от наследства в пользу одного из наследников по закону независимо от очереди (согласно Гражданскому кодексу Украины, 2 часть статьи 1274).

Отказ от принятия наследства 2026: как оформить и куда обращаться

В Министерстве юстиции отметили, что подать заявление об отказе от наследства можно только лично.

Для этого необходимо обратиться к нотариусу по месту заведения наследственного дела. Он предоставит образец заявления и заверит его нотариально. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт) и ИНН.

Обратите внимание! Если заявление об отказе подается наследником лично, то нотариальное заверение подлинности его подписи не требуется.

На заявлении обязательно ставится входящий номер, дата и время, а сам документ подшивается нотариусом в материалы наследственного дела. Также оно подлежит регистрации в Книге учета и регистрации наследственных дел в день его поступления.

Заявление об отказе от наследства от имени малолетнего (в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет) или недееспособного лица могут подать родители, усыновители, органы опеки и попечительства.

Не принимаются заявления об отказе от наследства, составленные от имени представителей наследников, действующих на основании доверенностей.

После оформления отказа от принятия наследства имущество или соответствующая доля в наследстве переходит к другим наследникам. Если других наследников нет или же все наследники (и по завещанию, и по закону) отказались от принятия наследства и его некому наследовать, то имущество и наследство признается выморочным. Оно переходит в собственность территориальной общины по месту открытия наследства.

Что будет, если отказаться от наследства

Наследники имеют право отозвать заявление об отказе от наследства в течение срока, установленного Гражданским кодексом Украины (ст. 1270), то есть шестимесячного срока с момента открытия наследства.

Нотариус при подаче заявления обязан разъяснить наследникам все нюансы этого процесса, поскольку планы могут измениться. Отзыв отказа от наследства подается лично наследником в письменном виде тому же нотариусу, у которого было составлено заявление об отказе.

Также можно обжаловать отказ от наследства. Это можно сделать через суд. Для этого заявитель должен собрать все необходимые документы и привести доказательства.

Обжаловать отказ можно лишь в исключительных случаях. К ним относится:

отказ, который был сделан недееспособным лицом;

если лицо было обмануто;

в случае угрозы совершения физической расправы.

Если суд признает приведенные доказательства весомыми, то он отменит оформленный отказ на наследство.

