Рада приняла проект Гражданского кодекса в первом чтении: что предусматривает
- Верховная Рада поддержала в первом чтении проект нового Гражданского кодекса. Он объединяет семейное, наследственное и международное законодательство в девяти книгах.
- Кроме прогрессивных новелл о цифровых вещах и репарациях, документ содержит дискуссионные нормы о "добропорядочности" и принудительном примирении супругов.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу проект нового Гражданского кодекса (№15150) на пленарном заседании.
Как сообщает Верховная Рада, за соответствующее решение проголосовали 254 народных депутата.
Проект направлен на глобальное обновление частного (гражданского) права Украины. Ключевая задача – принять целостный и внутренне согласованный Гражданский кодекс, который станет эффективным инструментом.
Для комплексного обновления предлагают объединить нормы действующих Гражданского и Семейного кодексов, а также закон о международном частном праве.
Все ключевые изменения систематизируют в девяти взаимосвязанных книгах, охватывающих личные, вещные, семейные, наследственные и международные частные отношения.
В Верховной Раде обратили внимание, что девятая книга Публичность гражданских прав будет регулировать регистрацию прав, обременений и юридических фактов, что является нетипичным решением, ведь обычно эти вопросы остаются за пределами кодексов частного права.
Новый проект Гражданского кодекса предлагает фундаментальные изменения в регулировании жизни украинцев. Среди важнейших новшеств:
- официальное признание государственных обычаев и локальных актов юридических лиц;
- закрепление права на наследование цифровых вещей и репараций;
- внедрение режима совместного имущества супругов и возможность распоряжаться репродуктивным материалом через завещание;
- установление исчерпаемости организационно-правовых форм юридических лиц и расширение перечня прав;
- введение принципа запрета противоречивого поведения;
- в состав ущерба будут включать превентивные расходы.
Народная депутат Инна Совсун обратила внимание, что проект нового Гражданского кодекса Украины предлагает ряд норм, которые уже вызвали волну обсуждений из-за вмешательства государства в личную жизнь.
Среди самых противоречивых моментов:
- Суд получит право затягивать развод, если сочтет, что это соответствует “добропорядочности”. Если у пары есть дети, этап попыток примирения становится обязательным. Совсун отметила, что это только увеличит расходы на юристов и давление на взрослых людей, которые уже приняли решение.
- Если муж или жена сочтут поведение партнера “недостойным” (в частности, из-за аморального поступка или предательства), то суд может обязать виновную сторону вернуть фамилию, которая была до замужества или брака, после развода.
- Документ запрещает дискриминацию по каким-либо признакам (от веса до политических взглядов), однако делает исключение: если это необходимо для “защиты благонравия”. Как именно суды будут трактовать этот пункт – остается под вопросом.
Вскоре глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона разъяснил резонансные вопросы по документу.
По его словам, норму о снижении брачного возраста до 14 лет, которую хотели внести в новую редакцию Гражданского кодекса, убрали после дискуссий и критики общества.
Также он рассказал, что проектом документа не вводится ограничение на развод во время беременности или в течение года после рождения ребенка, а также не предусматривается усиление правил изъятия детей.
Кроме этого, нет никаких новых норм, позволяющих “принуждать к браку” в случае отказа.
Стоит отметить, что Факты ICTV вместе с экспертами разбирали, какие изменения нужны в проекте нового Гражданского кодекса.