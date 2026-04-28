Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу проект нового Гражданского кодекса (№15150) на пленарном заседании.

Как сообщает Верховная Рада, за соответствующее решение проголосовали 254 народных депутата.

Рада приняла проект Гражданского кодекса в первом чтении

Проект направлен на глобальное обновление частного (гражданского) права Украины. Ключевая задача – принять целостный и внутренне согласованный Гражданский кодекс, который станет эффективным инструментом.

Сейчас смотрят

Для комплексного обновления предлагают объединить нормы действующих Гражданского и Семейного кодексов, а также закон о международном частном праве.

Все ключевые изменения систематизируют в девяти взаимосвязанных книгах, охватывающих личные, вещные, семейные, наследственные и международные частные отношения.

В Верховной Раде обратили внимание, что девятая книга Публичность гражданских прав будет регулировать регистрацию прав, обременений и юридических фактов, что является нетипичным решением, ведь обычно эти вопросы остаются за пределами кодексов частного права.

Новый проект Гражданского кодекса предлагает фундаментальные изменения в регулировании жизни украинцев. Среди важнейших новшеств:

официальное признание государственных обычаев и локальных актов юридических лиц;

закрепление права на наследование цифровых вещей и репараций;

внедрение режима совместного имущества супругов и возможность распоряжаться репродуктивным материалом через завещание;

установление исчерпаемости организационно-правовых форм юридических лиц и расширение перечня прав;

введение принципа запрета противоречивого поведения;

в состав ущерба будут включать превентивные расходы.

Народная депутат Инна Совсун обратила внимание, что проект нового Гражданского кодекса Украины предлагает ряд норм, которые уже вызвали волну обсуждений из-за вмешательства государства в личную жизнь.

Среди самых противоречивых моментов:

Суд получит право затягивать развод, если сочтет, что это соответствует “добропорядочности”. Если у пары есть дети, этап попыток примирения становится обязательным. Совсун отметила, что это только увеличит расходы на юристов и давление на взрослых людей, которые уже приняли решение.

Если муж или жена сочтут поведение партнера “недостойным” (в частности, из-за аморального поступка или предательства), то суд может обязать виновную сторону вернуть фамилию, которая была до замужества или брака, после развода.

Документ запрещает дискриминацию по каким-либо признакам (от веса до политических взглядов), однако делает исключение: если это необходимо для “защиты благонравия”. Как именно суды будут трактовать этот пункт – остается под вопросом.

Вскоре глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона разъяснил резонансные вопросы по документу.

По его словам, норму о снижении брачного возраста до 14 лет, которую хотели внести в новую редакцию Гражданского кодекса, убрали после дискуссий и критики общества.

Также он рассказал, что проектом документа не вводится ограничение на развод во время беременности или в течение года после рождения ребенка, а также не предусматривается усиление правил изъятия детей.

Кроме этого, нет никаких новых норм, позволяющих “принуждать к браку” в случае отказа.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.