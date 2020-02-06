Реал Мадрид и Реал Сосьедад встречались в рамках четвертьфинала Кубка Испании. Встреча прошла на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде и завершилась победой гостей со счетом 4:3.

Счет в матче на 22-й минуте открыл полузащитник Сосьедада Мартин Едегор. После перерыва форвард Александр Исак увеличил преимущество до трех мячей, оформив дубль.

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На 59-й минуте Марсело отыграл один гол, но на 69-й минуте Микель Марино забил четвертый мяч в ворота хозяев поля.

Родриго сумел отыграть еще один мяч на 81-й минуте, забив в пустые ворота. В добавленное время еще один гол за сливочных забил Начо, но это не помогло подопечным Зинедина Зидана выйти в полуфинал турнира.

На шестой добавленной минуте защитник Сосьедада Андони Горосабель получил вторую желтую за задержку времени и был удален с поля.

Таким образом Реал Сосьедад вышел в полуфинал Кубка Испании.

Напомним, Реал Мадрид впервые за 100 дней возглавил турнирную таблицу Ла Лиги.