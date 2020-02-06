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Факты / Спорт

Болельщица на турнире по гольфу обнажила грудь и смутила игрока (18+)

Болельщица на турнире по гольфу Waste Management Phoenix Open-2020, который входит в PGA тура, решила обнажить грудь.

В этот момент американец Уэбб Симпсон готовился к удару на 16 грине, однако его отвлекла привлекательная фанатка. Девушка внезапно достала из-под зеленой кофты свою грудь и продемонстрировала ее всем присутствующим.

Симпсон заметил поступок девушки, смутился и немного отошел от мяча.

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Фанатка обрадовалась такой реакции гольфиста и повторила свой трюк с обнажением. Вторая попытка девушки была еще радостнее воспринята зрителями на турнире.

Несмотря на инцидент, Симпсон закатил два мяча подряд, перевел игру в плей-офф, а позже выиграл финал.

Напомним, модель Келли Кей пыталась прорваться на поле во время Супербоула 2020, но девушку скрутили стюарды.

Источник: The Sun

Фото: Pixabay

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