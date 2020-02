Болельщица на турнире по гольфу обнажила грудь и смутила игрока (18+)

Болельщица на турнире по гольфу Waste Management Phoenix Open-2020, который входит в PGA тура, решила обнажить грудь.

В этот момент американец Уэбб Симпсон готовился к удару на 16 грине, однако его отвлекла привлекательная фанатка. Девушка внезапно достала из-под зеленой кофты свою грудь и продемонстрировала ее всем присутствующим.

Симпсон заметил поступок девушки, смутился и немного отошел от мяча.

Фанатка обрадовалась такой реакции гольфиста и повторила свой трюк с обнажением. Вторая попытка девушки была еще радостнее воспринята зрителями на турнире.

“How am I supposed to putt with that going on?”

A friend of a friend sent this to us from yesterday on 16. #WastedManagement pic.twitter.com/S4soHyTh5P

— Fantasy Golf Pod (@fantasygolfpod) February 2, 2020