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Факти / Спорт

Вболівальниця на турнірі з гольфу оголила груди і збентежила гравця (18+)

Вболівальниця на турнірі з гольфу Waste Management Phoenix Open-2020, який входить до PGA туру, вирішила оголити груди.

В цей момент американець Вебб Сімпсон саме готувався до удару на 16 гріні, однак його відволікла приваблива фанатка. Дівчина раптово дістала з-під зеленої кофти свої груди, і продемонструвала їх всім присутнім.

Сімпсон побачив вчинок дівчини, збентежився та трохи відійшов від м’яча.

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Фанатка зраділа такій реакції гольфіста і повторила свій трюк з оголенням. Друга спроба дівчини була ще радісніше сприйнята глядачами на турнірі.

Попри інцидент, Сімпсон закотив два м’ячі поспіль, перевів гру в плей-оф, а пізніше виграв фінал.

Нагадаємо, модель Келлі Кей намагалася прорватися на поле під час Супербоулу 2020, але дівчину скрутили стюарди.

Джерело: The Sun

Фото: Pixabay

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