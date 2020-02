Вболівальниця на турнірі з гольфу оголила груди і збентежила гравця (18+)

Вболівальниця на турнірі з гольфу Waste Management Phoenix Open-2020, який входить до PGA туру, вирішила оголити груди.

В цей момент американець Вебб Сімпсон саме готувався до удару на 16 гріні, однак його відволікла приваблива фанатка. Дівчина раптово дістала з-під зеленої кофти свої груди, і продемонструвала їх всім присутнім.

Сімпсон побачив вчинок дівчини, збентежився та трохи відійшов від м’яча.

Фанатка зраділа такій реакції гольфіста і повторила свій трюк з оголенням. Друга спроба дівчини була ще радісніше сприйнята глядачами на турнірі.

“How am I supposed to putt with that going on?”

A friend of a friend sent this to us from yesterday on 16. #WastedManagement pic.twitter.com/S4soHyTh5P

