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Факты / Спорт

Футболисты Ливерпуля получат почти €5 млн в случае победы в АПЛ

В случае чемпионства в английской Премьер-лиге футболисты Ливерпуля получат бонус в размере почти €5 млн (более 4 млн фунтов стерлингов).

Подопечные Юргена Клоппа находятся на пути к первому за 30 лет чемпионству в АПЛ, которое они могут оформить уже в следующем месяце. Сейчас мерсисайдцы лидируют с гандикапом в 22 очка от ближайшего преследователя.

Все игроки, которые в этом сезоне играли в Премьер-лиге, получат право на бонус, который будет выплачиваться согласно шкале их выступлений. Минимальный бонус игрока составит чуть более €150 тыс.

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Главный тренер команды Юрген Клопп тоже не останется без бонуса. В частности, в его новом контракте, который немец подписал до 2024 года, содержится пункт о бонусных выплатах в случае чемпионства.

Ливерпулю остается одержать шесть побед, чтобы оформить чемпионство в АПЛ.

Напомним, Ливерпуль благодаря автоголу прошел в 1/8 финала Кубка Англии.

Источник: Daily Mail

Фото: Getty Images

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