Свитолина уверенно пробилась в 1/4 финала в Хуахине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира WTA Thailand Open в Хуахине.

В 1/8 финала украинка уверенно преодолела 319 ракетку мира из Австралии Сторм Сандерс со счетом 6:1, 6:2.

Поединок теннисисток продолжался 58 минут, за которые Свитолина сделала пять эйсов и допустил одну двойную ошибку. На счету ее соперницы одна подача навылет и четыре двойных ошибки.

Sealed with an ace @ElinaSvitolina defeats Sanders, 6-1, 6-2 and is through to the @thailandopenhh quarterfinals! pic.twitter.com/rFT7IxKXki

— WTA (@WTA) February 13, 2020