Бекхэм, Роналду или Агуэро: о ком чаще всего думают фанаты во время секса

Ресурс Free Super Tips провел необычное опрос среди 2 тыс. болельщиков. Одним из вопросов было о ком из футболистов фанаты думают во время секса.
Безоговорочным лидером опроса стал бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Выяснилось, что экс-футболист появляется в сексуальных фантазиях каждого четвертого фаната.
На втором месте оказался звезда туринского Ювентуса Криштиану Роналду. Его имя назвали 20% респондентов. Замкнул тройку форвард Тоттенхэма Харри Гейн (16%).
Топ-10 футболистов, о которых фанаты чаще всего думают во время секса:
- 1. Дэвид Бекхэм – 26%
- 2. Криштиану Роналду – 20%
- 3. Харри Кейн – 16%
- 4. Гарет Бэйл – 13%
- 5. Лионель Месси – 11%
- 6. Деле Алли – 10%
- 7. Давид Де Геа – 9%
- 8. Маркус Рашфорд – 8%
- 9. Серхио Агуэро – 8%
- 10. Рахим Стерлинг – 7%
Также в ходе опроса звучали имена Рубена Лофтус-Чика, Жерара Пике, Оливье Жиру, Эдена Азара, Пауло Дибала, Поля Погба, Джанлуиджи Буффона, Джона Стоунз и Вирджила Ван Дейка.
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Интересно, что среди болельщиков Ливерпуля 32% думают во время секса о Дэвиде Бекхэме, против 23% у поклонников Манчестер Юнайтед.
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Также выяснилось, что 44% футбольных фанатов в парах спорят из-за поддержки различных команд. 11% фанатов разрывают отношения из-за поддержки разных клубов. 54% ссорятся со своим партнером через его поддержку Манчестер Юнайтед, а для 11% болельщиков любимая команда важнее любимого человека.
31% болельщиков заявили, что победа их команды в турнире лучше чем секс. Лишь один болельщик из десяти готов сменить свои футбольные предпочтения, чтобы его партнер был счастлив.
К слову, стало известно, фанаты которых клубов лучше всех занимаются сексом.