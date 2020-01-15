Футболисты Манчестер Сити после победы над Астон Виллой в 22-м туре АПЛ расслабились в спа-отели.
Компанию чемпионам Англии в роскошном отеле Mere Golf Resort and Spa в Чешире составили 22 итальянские модели.
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Британский таблоид The Sun нашел фотографии девушек и видео с мероприятия, но нет ни одного медиа-доказательства присутствия на вечеринке игроков Сити.
— Это была отложена рождественская вечеринка для игроков. Ее организовал парень, который отвечает в клубе за связи с общественностью. Думаю, жены и девушки футболистов удивятся узнав, кого пригласили вместо них, – рассказал близкий к клубу источник.
Жены не знали! Футболисты Манчестер Сити расслабились в спа-отеле с 22 моделями / 9 фотографий
В турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити идет на второй строчке, уступая Ливерпулю.
Напомним, Манчестер Сити разгромил Порт Вейл со счетом 4:1 в матче Кубка Англии 2019/20.
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