PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Стало известно, фанаты каких клубов лучше всех занимаются сексом

Британский филиал компании LELO провел опрос о половой жизни футбольных болельщиков клубов английской Премьер-лиги.

Секс

Британская филиал компании LELO, которая разрабатывает и производит секс-игрушки и БДСМ-аксессуары, провел опрос о половой жизни футбольных болельщиков.

Специалисты опросили более 4 тыс. фанатов и попросили их оценить качество занятий сексом и степень удовлетворенности партнеров.

— Мы хотим, чтобы люди перенесли в спальню ту страсть и преданность, которой наделяют футбол. Наше исследование показывает огромные различия между качеством секса у фанатов всех команд Премьер-лиги, – заявила секс-эксперт Кэти Мойл.

Согласно опросу, лидером рейтинга стали болельщики лондонского Тоттенхэма. 71% опрошенных фанов шпор заявили, что их партнер достигает оргазма при каждом совместном половом акте.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Tottenham Hotspur (@spursofficial)

Болельщики Челси, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити получили оценку 6,22 из 10 – столько партнеров доходят до кульминации при половом акте с фанами этих трех топ-клубов.

Читайте: Пустое место – ваша комната трофеев! Озил жестко потроллил Тоттенхэм

Хуже всего дела обстоят у фанатов Брайтона. Болельщики этого клуба достигают оргазма только 4,6 раза из 10. Однако 87% фанатов чаек заявили, что занимаются любовью минимум раз в неделю.

Наименее сексуально активными оказались болельщики Вест Хэм Юнайтед, а 19% из них заявили, что являются нетронутыми.

Ранее звезда Тоттенхэма Деле Алле напился и потерял сознание во время отдыха в Греции.

Источник: Mirror

Фото: Pexels

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Челси извинился за своего экс-скаута, которого обвиняли в педофилии
Фанаты Эвертона на краудфандинге собрали £1 тыс., чтобы сделать баннер
Громкие песни и фаер-шоу: как фанаты Сан-Паулу встретили Дани Алвеса
Секс продлевает жизнь – ученые
Клопп пригласил серфера для работы с футболистами Ливерпуля
Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Магуайра
Самого дорогого защитника мира обыграли впервые за 65 матчей
Что ты делаешь? Зинченко не понял Отаменди, который засунул ему руку между ног
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка