Британский филиал компании LELO провел опрос о половой жизни футбольных болельщиков клубов английской Премьер-лиги.
Британская филиал компании LELO, которая разрабатывает и производит секс-игрушки и БДСМ-аксессуары, провел опрос о половой жизни футбольных болельщиков.
Специалисты опросили более 4 тыс. фанатов и попросили их оценить качество занятий сексом и степень удовлетворенности партнеров.
— Мы хотим, чтобы люди перенесли в спальню ту страсть и преданность, которой наделяют футбол. Наше исследование показывает огромные различия между качеством секса у фанатов всех команд Премьер-лиги, – заявила секс-эксперт Кэти Мойл.
Согласно опросу, лидером рейтинга стали болельщики лондонского Тоттенхэма. 71% опрошенных фанов шпор заявили, что их партнер достигает оргазма при каждом совместном половом акте.
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Болельщики Челси, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити получили оценку 6,22 из 10 – столько партнеров доходят до кульминации при половом акте с фанами этих трех топ-клубов.
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Хуже всего дела обстоят у фанатов Брайтона. Болельщики этого клуба достигают оргазма только 4,6 раза из 10. Однако 87% фанатов чаек заявили, что занимаются любовью минимум раз в неделю.
Наименее сексуально активными оказались болельщики Вест Хэм Юнайтед, а 19% из них заявили, что являются нетронутыми.
Ранее звезда Тоттенхэма Деле Алле напился и потерял сознание во время отдыха в Греции.