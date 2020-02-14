PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Манчестер Сити обжалует исключение из Лиги чемпионов в CAS

Манчестер Сити опубликовал на официальном сайте заявление после того, как УЕФА объявил об исключении клуба на два следующих сезона из еврокубков.

— Манчестер Сити разочарован, но не удивлен сегодняшним заявлением Судебной палаты УЕФА. Клуб всегда предусматривал конечную необходимость поиска независимого органа и процесса для беспристрастного рассмотрения всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции.

В декабре 2018 главный следователь УЕФА публично проверил результаты и объявил о санкциях, которые намерен применить к Манчестер Сити.

Дальнейший процесс УЕФА под его руководством означал, что он достигнет своей цели несомненно. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, которая была подтверждена решением CAS.

Проще говоря, это дело, которое начал УЕФА, расследовал УЕФА и признает УЕФА. По истечении этого предвзятого процесса клуб будет быстрее добиваться беспристрастного решения, а следовательно, в первой инстанции, как можно скорее начнет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде, – говорится в заявлении Манчестер Сити.

Читайте: Красная для Зинченко и незабитый пенальти: Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити

Напомним, 14 февраля стало известно, что английский Манчестер Сити отстранили на два года от еврокубков за нарушение правил ФФП.

Источник: Манчестер Сити

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка