Манчестер Сити обжалует исключение из Лиги чемпионов в CAS

Манчестер Сити опубликовал на официальном сайте заявление после того, как УЕФА объявил об исключении клуба на два следующих сезона из еврокубков.

— Манчестер Сити разочарован, но не удивлен сегодняшним заявлением Судебной палаты УЕФА. Клуб всегда предусматривал конечную необходимость поиска независимого органа и процесса для беспристрастного рассмотрения всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции.

В декабре 2018 главный следователь УЕФА публично проверил результаты и объявил о санкциях, которые намерен применить к Манчестер Сити.

Дальнейший процесс УЕФА под его руководством означал, что он достигнет своей цели несомненно. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, которая была подтверждена решением CAS.

Проще говоря, это дело, которое начал УЕФА, расследовал УЕФА и признает УЕФА. По истечении этого предвзятого процесса клуб будет быстрее добиваться беспристрастного решения, а следовательно, в первой инстанции, как можно скорее начнет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде, – говорится в заявлении Манчестер Сити.