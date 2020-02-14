Манчестер Сіті оскаржить виключення з Ліги чемпіонів у CAS

Манчестер Сіті опублікував на офіційному сайті заяву після того, як УЄФА оголосив про виключення клубу на два наступні сезони з єврокубків.

— Манчестер Сіті розчарований, але не здивований сьогоднішньою заявою Судової палати УЄФА. Клуб завжди передбачав кінцеву необхідність пошуку незалежного органу і процесу для неупередженого розгляду всеосяжного масиву неспростовних доказів на підтримку своєї позиції.

У грудні 2018 року головний слідчий УЄФА публічно перевірив результати та оголосив про санкції, які має намір застосувати до Манчестер Сіті.

Подальший процес УЄФА під його керівництвом означав, що він досягне своєї мети безсумнівно. Клуб офіційно подав скаргу в дисциплінарний орган УЄФА, яка була підтверджена рішенням CAS.

Простіше кажучи, це справа, яку розпочав УЄФА, розслідував УЄФА та визнає УЄФА. Після закінчення цього упередженого процесу клуб буде якнайшвидше домагатися неупередженого рішення, а тому, в першій інстанції, якнайшвидше розпочне розгляд справи у Спортивному арбітражному суді, – йдеться в заяві Манчестер Сіті.