Німецька команда Формули-1 Mercedes представила новий болід на сезон 2020.
Новий болід отримав індекс W11. У порівнянні з попередньою версією лівреї з’явилися червоні елементи після підписання спонсорського контракту з британською хімічною компанією Ineos.
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У сезоні 2020 за Mercedes продовжать свої виступи шестиразовий чемпіон Формули-1 британець Льюїс Гемілтон та фінський гонщик Валттері Боттас.
Happy Valentine’s Day, #PETRONASmotorsports!
Our gift to you, from @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/g0Ic5l85AN
— PETRONAS Motorsports (@PET_Motorsports) February 14, 2020
В день презентації нового боліда Боттас вже протестував новеньке авто на трасі у Сільверстоуні.
Передсезонні тести Формули-1 стартують у понеділок на трасі в Барселоні. Перший етап чемпіонату пройде з 13 по 15 березня в австралійському Мельбурні.
Останні шість сезонів Формули-1 Mercedes є беззаперечним переможцем Кубка конструкторів, а пілоти виграли шість чемпіонських титулів – п’ять у Гемілтона та один у Боттаса.
Раніше свій болід представила італійська конюшня Ferrari.
Фото: Mercedes-AMG F1
Джерело: Mercedes-AMG F1