Німецька команда Формули-1 Mercedes представила новий болід на сезон 2020.

Новий болід отримав індекс W11. У порівнянні з попередньою версією лівреї з’явилися червоні елементи після підписання спонсорського контракту з британською хімічною компанією Ineos.

У сезоні 2020 за Mercedes продовжать свої виступи шестиразовий чемпіон Формули-1 британець Льюїс Гемілтон та фінський гонщик Валттері Боттас.

