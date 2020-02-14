Німецька команда Формули-1 Mercedes представила новий болід на сезон 2020.

Новий болід отримав індекс W11. У порівнянні з попередньою версією лівреї з’явилися червоні елементи після підписання спонсорського контракту з британською хімічною компанією Ineos.

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У сезоні 2020 за Mercedes продовжать свої виступи шестиразовий чемпіон Формули-1 британець Льюїс Гемілтон та фінський гонщик Валттері Боттас.

В день презентації нового боліда Боттас вже протестував новеньке авто на трасі у Сільверстоуні.

Передсезонні тести Формули-1 стартують у понеділок на трасі в Барселоні. Перший етап чемпіонату пройде з 13 по 15 березня в австралійському Мельбурні.

Останні шість сезонів Формули-1 Mercedes є беззаперечним переможцем Кубка конструкторів, а пілоти виграли шість чемпіонських титулів – п’ять у Гемілтона та один у Боттаса.

Раніше свій болід представила італійська конюшня Ferrari.

Фото: Mercedes-AMG F1

Джерело: Mercedes-AMG F1