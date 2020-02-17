В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Аталанта сыграет с Валенсией. Матч пройдет 19 февраля в Милане на стадионе Сан-Сиро.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5. Интернет и на российском телеканале Матч Футбол.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Для бергамасков и летучих мышей это будет первая встреча в еврокубках. В 2017 году они встречались в рамках товарищеского матча, в котором победу одержала итальянская команда.

Ответный матч команд состоится 10 марта в Валенсии на стадионе Месталья.

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