Аталанта в среду, 19 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором бергамаски на стадионе Сан-Сиро в Милане сыграют против испанской Валенсии. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Джана Пьера Гасперини. На победу Аталанты принимают ставки с коэффициентом 1.86. Успех испанского клуба оценивают в 4.20. Ничейный результат встречи — 3.95.

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На официальном уровне команды еще не встречались. Однако в 2017 году они сыграли товарищеский матч, в котором победу одержала Аталанта со счетом 2:1. За бергамасков тогда отличились нынешние игроки Хосе Луис Паломино и Рафаэл Толои. За летучих мышей забил нынешний игрок Леванте Рубен Везу.

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