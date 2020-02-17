В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Тоттенхэм Хотспур сыграет с РБ Лейпциг. Матч пройдет 19 февраля в Лондоне на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.
Начало матча в 22.00 по киевскому времени.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5 и на российском телеканале Матч ТВ.
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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Для шпор и быков это будет первая встреча на официальном уровне. Также клубы никогда не встречались в товарищеских матчах.
Ответный матч команд состоится 10 марта в Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена.
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