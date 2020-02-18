Боруссия Дортмунд во вторник, 18 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором шмели на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде сыграют против французского ПСЖ. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Томаса Тухеля. На победу ПСЖ принимают ставки с коэффициентом 2.33. Успех немецкого клуба оценивают в 2.85. Ничейный результат встречи — 3.95.

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Последний раз команды встречались между собой на групповой стадии Лиги Европы в сезоне 2010/11. Оба матча завершились вничью (1:1, 0:0). Это была единственная встреча дортмундцев и парижан на официальном уровне.

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