Шпионаж и саботаж: президент Чехии рассказал об активности спецслужб РФ

Россия пытается сделать слабее своего оппонента через шпионаж, саботаж, подрывную деятельность, кибератаки, психологические и информационная операции, а также кампании по дезинформации.

Петр Павел о российском влиянии

Как заявил президент Чехии Петр Павел в интервью BBC News Украина, именно этим занимаются россияне.

— Обычно мы называем это гибридной войной. Россия достаточно эффективна в гибридной деятельности в Европе, — сказал он.

По мнению Петра Павела, Россия очень активна во всех европейских странах, в частности в Чехии. Он отметил, что Москва инвестирует в средства массовой информации и социальные сети.

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По словам президента Чехии, Европа могла убедиться в этом на выборах в Румынии — путем публикации статей, влияния на некоторых политиков и поддержки некоторых политических партий.

Он обратил внимание, что Россия злоупотребляет откровенностью демократий, демократической системы и доступом к средствам массовой информации, используя искусственный интеллект и создавая фейковую виртуальную реальность в социальных сетях.

Как сказал президент Чехии, российские спецслужбы остаются активными во многих сферах — это даже имеет официальный вид.

Например, в различных торгово-промышленных палатах и компаниях, которые занимаются чешско-российским культурным сотрудничеством, подчеркнул Петр Павел.

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