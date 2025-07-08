Шпионаж и саботаж: президент Чехии рассказал об активности спецслужб РФ
Россия пытается сделать слабее своего оппонента через шпионаж, саботаж, подрывную деятельность, кибератаки, психологические и информационная операции, а также кампании по дезинформации.
Петр Павел о российском влиянии
Как заявил президент Чехии Петр Павел в интервью BBC News Украина, именно этим занимаются россияне.
— Обычно мы называем это гибридной войной. Россия достаточно эффективна в гибридной деятельности в Европе, — сказал он.
По мнению Петра Павела, Россия очень активна во всех европейских странах, в частности в Чехии. Он отметил, что Москва инвестирует в средства массовой информации и социальные сети.
По словам президента Чехии, Европа могла убедиться в этом на выборах в Румынии — путем публикации статей, влияния на некоторых политиков и поддержки некоторых политических партий.
Он обратил внимание, что Россия злоупотребляет откровенностью демократий, демократической системы и доступом к средствам массовой информации, используя искусственный интеллект и создавая фейковую виртуальную реальность в социальных сетях.
Как сказал президент Чехии, российские спецслужбы остаются активными во многих сферах — это даже имеет официальный вид.
Например, в различных торгово-промышленных палатах и компаниях, которые занимаются чешско-российским культурным сотрудничеством, подчеркнул Петр Павел.