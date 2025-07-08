Может ли учитель с отсрочкой выехать за границу в отпуск в 2025 году: правила

В период действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют ограниченное право на выезд за границу. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены исключения, в частности это касается людей, которые не подлежат мобилизации, а также забронированных работников.

Факты ICTV рассказывают, разрешен ли выезд за границу учителям с отсрочкой и можно ли выехать за пределы страны в отпуск в 2025 году — подробнее читайте в материале.

Кто из учителей может получить отсрочку от мобилизации

Согласно закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации и Постановлению Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года, отдельные категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. К таким категориям относятся работники сферы образования, которые непосредственно участвуют в организации и проведении образовательного процесса.

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В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 вышеуказанного закона, мобилизации в период действия военного положения не подлежат:

преподаватели и научно-педагогические работники вузов и учреждений профессионального высшего образования;

сотрудники научных учреждений, имеющие ученую степень;

преподаватели учреждений профессионального или профессионально-технического образования;

учителя общеобразовательных школ.

Таким образом, педагоги, выполняющие педагогические или научно-педагогические функции в учебных заведениях, имеют законное право на отсрочку от мобилизации сроком на один год, в том числе и на период летних каникул. Но стоит заметить, что они должны быть официально трудоустроены.

Обязательным условием является нагрузка — не менее 0,75 ставки с соответствующим количеством учебных часов.

Кроме того, руководство образовательного учреждения должно подтвердить, что этот работник является критически необходимым для стабильного функционирования учреждения и непрерывного проведения учебного процесса.

Может ли учитель с отсрочкой выехать за границу в отпуск

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что если учитель имеет отсрочку именно как педагогический работник учреждения среднего образования, то, к сожалению, он не может выезжать за границу.

Если вопрос касается научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученую степень, а также педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, тогда (согласно п. 2 ч. 3 ст. 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации) выезд за границу не разрешается.

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