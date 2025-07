Фонд Виктора Пинчука и YES проведут дискуссию на конференции по восстановлению Украины

По случаю конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) проведут панельную дискуссию No Security — No Recovery (Почему без безопасности не будет восстановления).

Она поднимает один из самых острых вопросов: может ли Европа не только помочь в послевоенном восстановлении, но и сделать все необходимое, чтобы помочь Украине победить сейчас?

Дискуссия No Security — No Recovery на конференции по восстановлению Украины

Ежегодно с начала полномасштабной войны европейские страны собираются на конференции по восстановлению Украины, обещая поддержку после войны.

Однако сегодня физическая безопасность Украины и само ее выживание зависят от Европы — нужно оружие, финансирование для вооружения, противовоздушная оборона и ресурсы для немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья.

Участники дискуссии разберутся, отвечает ли Европа этому историческому вызову.

Модераторами выступят Карл Бильдт — министр иностранных дел Швеции (2006-2014), премьер-министр Швеции (1991-1994), а также Санна Марин — премьер-министр Финляндии (2019-2023). Оба являются членами наблюдательного совета YES.

Среди участников дискуссии:

Кристен Михал , премьер-министр Эстонии;

, премьер-министр Эстонии; Кит Келлог , помощник президента США и специальный посланник в Украине;

, помощник президента США и специальный посланник в Украине; Ольга Стефанишина , вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины;

, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины; Джорджо Муле, вице-президент Палаты депутатов Италии и другие.

Фонд Виктора Пинчука последовательно использует международные платформы, чтобы удерживать Украину в центре мировой повестки дня.

Фонд организовывает масштабные украинские мероприятия в Давосе во время Всемирного экономического форума, украинские события во время Мюнхенской конференции по безопасности, а также ежегодную встречу YES в Киеве, которая собирает мировых лидеров для обсуждения глобальных вызовов и будущего Украины.

