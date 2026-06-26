ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев еще на год: для мужчин есть исключение
- Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев ещё на 1 год — до марта 2028 года.
- Планируется сохранить доступ украинцев к жилью, медицинскому обслуживанию, образованию и работе.
- ЕС готовит программы добровольного возвращения и реинтеграции украинцев.
Европейская комиссия предлагает продлить действие режима временной защиты для граждан Украины, вынужденных покинуть страну из-за войны, еще на один год — до 4 марта 2028 года. При этом в новых подходах ЕС появляется отдельное уточнение в отношении мужчин призывного возраста.
Об этом сообщает Европейская комиссия.
Защиту продлевают из-за продолжающейся войны
В Брюсселе подчеркивают: агрессия России против Украины, продолжающаяся с 2022 года, не дает оснований говорить о стабильном возвращении беженцев.
Поэтому предложение Еврокомиссии предусматривает:
- продление правового статуса временной защиты еще на 12 месяцев;
- обеспечение стабильности и доступа к жилью, медицине, образованию и работе для украинцев в странах Европейского Союза;
- сохранение единого подхода государств-членов к поддержке перемещенных лиц.
Отдельно Еврокомиссия предлагает уточнить правила для вновь прибывших граждан Украины: временная защита, как правило, не будет предоставляться мужчинам призывного возраста, которым украинские власти не разрешили выезд из-за военной обязанности.
Европейский комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер подчеркнул, что продление временной защиты необходимо для украинцев.
— Нынешний режим временной защиты должен закончиться в марте 2027 года, а март 2027 года фактически наступит завтра. Нам нужно поддерживать непрерывность, нам нужно поддерживать четкость и, конечно, стабильность, поэтому мы предлагаем продлить временную защиту до 4 марта 2028 года, — заявил он.
По его словам, инициатива также учитывает потребности Украины в области обороны и восстановления, а детали были согласованы с украинской стороной и государствами-членами ЕС.
— Наше предложение предусматривает, что временная защита не предоставляется вновь прибывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины из-за их военных обязательств в соответствии с украинским законодательством. Именно об этом нас просила Украина, — пояснил Магнус Бруннер.
Что будет дальше с украинцами в ЕС
Параллельно Еврокомиссия призывает государства-члены активнее готовиться к постепенному выходу из режима временной защиты. Речь идет о следующих возможных путях:
- переход к долгосрочному легальному проживанию в ЕС;
- программы добровольного возвращения в Украину;
- поддержка реинтеграции после возвращения.
Также планируется пилотная программа добровольного возвращения, которая будет включать помощь с трудоустройством, жильем и образованием в Украине.
Это решение еще должно быть одобрено Советом ЕС.
В настоящее время временной защитой в ЕС пользуются около 4,4 млн граждан Украины, и это число остается стабильным.