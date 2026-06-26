Европейская комиссия предлагает продлить действие режима временной защиты для граждан Украины, вынужденных покинуть страну из-за войны, еще на один год — до 4 марта 2028 года. При этом в новых подходах ЕС появляется отдельное уточнение в отношении мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Европейская комиссия.

Защиту продлевают из-за продолжающейся войны

В Брюсселе подчеркивают: агрессия России против Украины, продолжающаяся с 2022 года, не дает оснований говорить о стабильном возвращении беженцев.

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Поэтому предложение Еврокомиссии предусматривает:

продление правового статуса временной защиты еще на 12 месяцев;

обеспечение стабильности и доступа к жилью, медицине, образованию и работе для украинцев в странах Европейского Союза;

сохранение единого подхода государств-членов к поддержке перемещенных лиц.

Отдельно Еврокомиссия предлагает уточнить правила для вновь прибывших граждан Украины: временная защита, как правило, не будет предоставляться мужчинам призывного возраста, которым украинские власти не разрешили выезд из-за военной обязанности.

Европейский комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер подчеркнул, что продление временной защиты необходимо для украинцев.

— Нынешний режим временной защиты должен закончиться в марте 2027 года, а март 2027 года фактически наступит завтра. Нам нужно поддерживать непрерывность, нам нужно поддерживать четкость и, конечно, стабильность, поэтому мы предлагаем продлить временную защиту до 4 марта 2028 года, — заявил он.

По его словам, инициатива также учитывает потребности Украины в области обороны и восстановления, а детали были согласованы с украинской стороной и государствами-членами ЕС.

— Наше предложение предусматривает, что временная защита не предоставляется вновь прибывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины из-за их военных обязательств в соответствии с украинским законодательством. Именно об этом нас просила Украина, — пояснил Магнус Бруннер.

Что будет дальше с украинцами в ЕС

Параллельно Еврокомиссия призывает государства-члены активнее готовиться к постепенному выходу из режима временной защиты. Речь идет о следующих возможных путях:

переход к долгосрочному легальному проживанию в ЕС;

программы добровольного возвращения в Украину;

поддержка реинтеграции после возвращения.

Также планируется пилотная программа добровольного возвращения, которая будет включать помощь с трудоустройством, жильем и образованием в Украине.

Это решение еще должно быть одобрено Советом ЕС.

В настоящее время временной защитой в ЕС пользуются около 4,4 млн граждан Украины, и это число остается стабильным.

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