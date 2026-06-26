Усик получил от WBC дедлайн по бою с Кабаелом: детали
- WBC установила командам Александра Усика и Агиты Кабаела крайний срок для подписания контракта на бой.
- Если соглашение не будет достигнуто, право на организацию поединка будет определено в ходе промоутерских торгов.
- В случае отказа от обязательной защиты титула Усик рискует лишиться пояса WBC.
Всемирный боксерский совет (WBC) установил для команд Александра Усика и Агита Кабаела крайний срок для достижения договоренности о поединке.
Об этом сообщает издание Boxing Scene.
WBC установила Усику крайний срок
Команды боксеров должны достичь соглашения об очном противостоянии до 30 июня 2026 года.
Если к тому времени в результате переговоров не будут заключены контракты, поединок между украинцем Усиком и немцем Кабаелом будет выставлен на торги, в ходе которых определят организатора боя.
В мае, после победы Усика над Рико Верховеном, президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что поединок Усик – Кабаел должен состояться в 2026 году.
— Агит является временным чемпионом WBC и обязательным претендентом на титул Александра Усика. Он заслужил это право. Три года назад он участвовал в том грандиозном турнире в тяжелом весе в Саудовской Аравии и победил всех. Поединок между Агитом и Александром должен состояться в этом году, — сказал он.
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх также выразил желание, чтобы следующим соперником Усика стал Кабаел, а сам бой состоялся в Германии.
Если Усик, который также является чемпионом WBA и IBF в тяжелом весе, решит не драться с Кабаелом, ему придется освободить титул. Кабаел как временный обладатель пояса либо станет чемпионом, либо будет драться за вакантный титул.
Напомним, в июне стало известно, что WBC санкционировала бой между Александром Усиком и Агитом Кабаелом.