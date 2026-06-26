Всемирный боксерский совет (WBC) установил для команд Александра Усика и Агита Кабаела крайний срок для достижения договоренности о поединке.

Об этом сообщает издание Boxing Scene.

WBC установила Усику крайний срок

Команды боксеров должны достичь соглашения об очном противостоянии до 30 июня 2026 года.

Сейчас смотрят

Если к тому времени в результате переговоров не будут заключены контракты, поединок между украинцем Усиком и немцем Кабаелом будет выставлен на торги, в ходе которых определят организатора боя.

В мае, после победы Усика над Рико Верховеном, президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что поединок Усик – Кабаел должен состояться в 2026 году.

— Агит является временным чемпионом WBC и обязательным претендентом на титул Александра Усика. Он заслужил это право. Три года назад он участвовал в том грандиозном турнире в тяжелом весе в Саудовской Аравии и победил всех. Поединок между Агитом и Александром должен состояться в этом году, — сказал он.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх также выразил желание, чтобы следующим соперником Усика стал Кабаел, а сам бой состоялся в Германии.

Если Усик, который также является чемпионом WBA и IBF в тяжелом весе, решит не драться с Кабаелом, ему придется освободить титул. Кабаел как временный обладатель пояса либо станет чемпионом, либо будет драться за вакантный титул.

Напомним, в июне стало известно, что WBC санкционировала бой между Александром Усиком и Агитом Кабаелом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.