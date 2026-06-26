Ежегодно 28 июня в Украине отмечают один из главных государственных праздников — День Конституции Украины. В 2026 году эта дата приходится на воскресенье.

Именно 28 июня 1996 года Верховная Рада после продолжительного непрерывного заседания приняла Конституцию Украины — Основной Закон государства, определяющий его политическое устройство, права и свободы граждан, а также принципы функционирования органов власти.

Когда День Конституции Украины в 2026 году

В 2026 году День Конституции Украины будут отмечать 28 июня.

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Этот государственный праздник установлен самой Конституцией. Согласно статье 161 Основного Закона, день ее принятия является государственным праздником — Днем Конституции Украины.

Конституция является высшим по юридической силе нормативным актом страны. Она определяет основы государственного устройства, закрепляет права и свободы человека, устанавливает полномочия органов власти и принцип верховенства права.

Как Украина получила свою Конституцию

Стремление украинцев к собственному Основному Закону имеет давнюю историю. Одним из самых известных исторических документов считается Конституция Пилипа Орлика, принятая 5 апреля 1710 года.

Она состояла из 16 статей, провозглашала Украину свободной от власти Польши и Москвы, определяла государственное устройство и закрепляла принципы разделения власти. Хотя документ так и не вступил в силу, его считают одной из первых европейских конституций нового времени.

После провозглашения независимости Украины в 1991 году началась активная работа над новой Конституцией. Проект Основного Закона вынесли на всенародное обсуждение в 1992 году, а Конституционная комиссия обработала около 50 тыс. предложений от граждан.

Из-за политических споров процесс затянулся. В 1995 году был заключен Конституционный договор, который временно определял порядок функционирования государственной власти до принятия нового Основного Закона.

Решающими стали события 27–28 июня 1996 года. Народные депутаты работали непрерывно почти сутки, рассматривая сотни поправок и достигая компромиссов по важнейшим положениям документа.

Утром 28 июня Конституцию поддержали 315 народных депутатов из необходимых 300. После этого Украина получила собственный Основной Закон, а Конституция УССР 1978 года и Конституционный договор утратили силу.

Почему День Конституции имеет особое значение

Принятие Конституции стало одним из ключевых этапов становления независимого украинского государства. Документ закрепил суверенитет и территориальную целостность Украины, определил демократический, социальный и правовой характер государства, а также гарантии прав и свобод человека.

Конституция также устанавливает принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, определяет статус государственного языка, государственных символов и систему органов власти.

Сегодня День Конституции остается единственным государственным праздником, который прямо закреплен в тексте Основного Закона.

Ежегодно 28 июня в Украине проходят официальные торжества, церемонии возложения цветов, культурные и просветительские мероприятия, посвященные годовщине принятия Конституции Украины.

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