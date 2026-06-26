Правительство Дании ужесточает правила для украинских переселенцев. Так, мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащие военной службе и не имеющие оснований для освобождения от нее, больше не смогут получить временную защиту в стране.

Об этом сообщает Министерство иммиграции и интеграции Дании.

Как Дания меняет правила для украинцев

В министерстве подчеркнули, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году большинство в датском парламенте приняло Специальный закон об Украине. Именно этот закон предоставил право на временное проживание в Дании украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и искать защиту за рубежом.

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Теперь правительство Дании намерено ужесточить правила предоставления временной защиты украинцам, чтобы исключить возможность использования специальной программы проживания для уклонения от мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины.

– Дания стоит плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свободу. Именно поэтому мы сейчас вносим изменения в Специальный закон об Украине, поскольку наши правила проживания не предназначены для того, чтобы их использовали с целью уклонения от мобилизации на защиту Украины. Это подрывает военные усилия Украины и ослабляет ее способность защищаться от российских атак, – заявил министр по вопросам иммиграции и интеграции Дании Мортен Бедсков.

В датском правительстве отдельно подчеркнули, что новые правила не будут иметь обратной силы и не повлияют на виды на жительство, которые уже были предоставлены украинским переселенцам в соответствии со Специальным законом об Украине.

Министерство отметило, что Дания следит за ситуацией с переселенцами из Украины и “будет постоянно анализировать, есть ли необходимость в дальнейших изменениях в Специальном законе об Украине и правилах в отношении переселенцев в Дании”.

По состоянию на начало мая 2026 года в Дании проживали примерно 47 600 украинских переселенцев, получивших вид на жительство в соответствии со Специальным законом об Украине.

Контекст

Ранее Иммиграционная служба Дании сообщила, что 25 июня 2026 года министр иммиграции и интеграции Дании Мортен Бедсков внес законопроект о внесении изменений в Специальный закон об украинцах, получающих временную защиту в стране.

Новые правила касаются украинских мужчин призывного возраста от 23 до 60 лет. Согласно законопроекту, они смогут получить или продлить вид на жительство в Дании только при условии документального подтверждения освобождения от военной службы в Украине.

Также украинские мужчины, получившие вид на жительство до достижения 23 лет, после достижения этого возраста не смогут продлить свой статус без подтверждения права на освобождение от мобилизации.

Эти правила будут применяться ко всем заявлениям о временной защите, поданным с 25 июня 2026 года. В то же время заявления, по которым решение было принято до вступления закона в силу, будут рассматриваться по старым правилам.

Датская иммиграционная служба также пересмотрит уже выданные разрешения украинским мужчинам призывного возраста, если их заявления были поданы после 25 июня 2026 года, но решение о предоставлении защиты было принято еще до введения новых норм.

При этом изменения не коснутся украинцев, которые подали документы и получили вид на жительство до 25 июня 2026 года. Их статус и дальнейшее продление разрешений останутся в силе.

В Дании объясняют пересмотр правил дискуссией о будущем механизме временной защиты украинских беженцев в странах ЕС и необходимостью пересмотра соответствующих европейских норм.

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