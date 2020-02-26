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Факты / Спорт

Манчестер Сити подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о дисквалификации

Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию английского футбольного клуба Манчестер Сити на решение УЕФА об отстранении горожан на два года от еврокубков.

В ближайшее время будет сформирована рабочая группа по делу Сити. Решение примут после проведения всех слушаний. Сроки апелляционных слушаний не уточняются.

Манчестер Сити подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о дисквалификации

При обычном рассмотрении апелляции решение CAS будет известно только в начале 2021 года. На время рассмотрения апелляции бан на участие клуба в еврокубках может быть приостановлен. Тогда горожане смогут выступить в Лиге чемпионов в сезоне 2020/21.

Читайте: У Манчестер Сити остаются 2 реальных шанса сыграть в ЛЧ-2020/21, несмотря на бан

Интересы Манчестер Сити в CAS будет представлять королевский адвокат Дэвид Пеннику. Он известен тем, что дважды откладывал выход Великобритании из ЕС, участвуя в процессе против правительства страны.

Напомним, 14 февраля стало известно, что УЕФА отстранил Манчестер Сити от еврокубков сроком на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Источник: CAS

Источник: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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